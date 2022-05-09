Kılıçdaroğlu: Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Pakistan... Fark etmiyor. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!" ifadesini kullandı.