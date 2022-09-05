Erdoğan tarikat lideri İnançer'in cenazesinde konuştu

Kadınlara ve cumhuriyete yönelik gerici açıklamalarıyla gündeme gelen Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer, dün ölmüştü.

İnançer'in Fatih Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim mekanını cennet eylesin, Rabbim Sevgili Habibi'nin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ömer Tuğrul Hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdilimekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Rabbimiz böyle buyuruyor: 'Her nefis ölümü tadacaktır.' Buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor.

Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan Hocamıza ben de huzurlarınızda, tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabbimden hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim Sevgili Habibi'ne hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah."

İnançer'in cenaze törenine katılan diğer isimler şöyle:

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Necati Şaşmaz, Kadir Çöpdemir.