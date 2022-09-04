Gerici açıklamalarıyla gündeme gelen tarikat lideri öldü

Kadınlara ve cumhuriyete yönelik gerici açıklamalarıyla gündeme gelen Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında öldü.
İnançer'in gündeme geldiği açıklamalardan bazıları şöyle:
- Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir.
- Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor.
- Hem evlenmem hem hamile kalırım’ diyenler var. Hürriyetmiş! Or...luğun adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm. Bunun adı or....luktur.
- Meclis çatısı altında, bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı.