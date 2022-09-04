Gerici açıklamalarıyla gündeme gelen tarikat lideri öldü

Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında öldü.

Haber Merkezi

Kadınlara ve cumhuriyete yönelik gerici açıklamalarıyla gündeme gelen Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında öldü.

İnançer'in gündeme geldiği açıklamalardan bazıları şöyle:

  • Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir.
  • Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor.
  • Hem evlenmem hem hamile kalırım’ diyenler var. Hürriyetmiş! Or...luğun adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm. Bunun adı or....luktur.
  • Meclis çatısı altında, bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı.

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