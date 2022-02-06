'Erdoğan Tansu Çiller'e parti kurma talimatı verdi' iddiası

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı iddiaları hakkındaki soruya, "Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok" yanıtını veren Koray Aydın, "Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, “İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır” anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir" diye konuştu.

Koray Aydın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: