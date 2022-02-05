Bilal Erdoğan: 'Kapitalist paradigma sahtekar insan üretiyor'

Bilal Erdoğan, Kocaeli’de düzenlenen İmam Hatipliler Derneği İl Başkanları Toplantısı’da bir konuşma yaptı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Batı medeniyetindeki kapitalist düzen, insan ırkını kötü bir varlığa dönüştürüyor. Kapitalist paradigma sahtekar insan üretiyor” dedi.

Erdoğan ayrıca gençlerin Türkiye’den gitme istekleriyle ilgili yapılan veri çalışmaları olduğunu ileri sürerken ABD ve Avrupa’da yurt dışına çıkan gençlerin daha fazla olduğunu savundu. "Kapitalist düzenin insanı sahtekârlaştırdığını" belirten Erdoğan, “ümmetin bu işten korunması gerektiği konusunda İmam Hatiplere büyük iş düştüğünü” söyledi.

Erdoğan, “Batının kendi insan hakları ihlalleriyle ilgili, biraz daha liberal, biraz daha sol kesimler, bazen bazı misyoner kesimlerin bu konularla ilgili hassasiyetleri olur. Ama sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kendilerini tatmin ederler. ‘Bak ben de bu konudaki duyarlılığımı bütün çevremle paylaştım’ derler. Çevreciler mesela sıfır atıkla ilgili paylaşım yapar, ‘Ben bununla ilgili duyarlı olduğumu bütün dünyaya gösterdim’ der. Devamlı plastik bardaklarla, su şişeleriyle atık üretiyor musun? Evet üretiyorsun. Ama tweet attığın zaman tamam sen çevrecisin, Hayvan haklarıyla ilgili hangi sokak hayvanını aldın evinde bakmaya yeltendin? Ama bir tweet attın, tamam çok hayvanseversin. Böyle bir sahtekar topluma döndük. Bu bize özel değil. Benim üzüldüğüm şu, bu kapitalist düzen, bu kapitalist paradigma sahtekar insanı üretiyor. Bizim ümmetin bu işten kendisini korumaya çalışması lazım. Bu işin merkezinde de tabii ki İmam Hatiplilerin olması lazım. Bizim vakıf ve derneklerimizin olması lazım” diye konuştu.

'İmam hatipler fen liselerinden daha başarılı mezunlar veriyor'

Erdoğan ayrıca "Bugün imam hatip okullarında, fen liselerinden çok daha başarılı mezunların çıktığını görüyoruz. İnsanlar da bunu takdir ediyor ve karşılığını veriyor. Türkiye’de 9 yabancı dilde hazırlık sınıfları var imam hatiplerde. Devlette Japonca hazırlık sınıfı olan sadece imam hatip var. Yani imam hatiplerde bir vizyon var, bir sivil toplum tabanı var” ifadelerini kullandı.

'Japonya bizim gibi ama Avrupa ülkelerinin çoğu bizden yüksek'

"Neymiş, Türkiye’de gençler yurtdışına gitmek istiyormuş. Yüzde 30 ve 35 gibi oranlarda Almanya ve Amerika ilk sıralarda çıkıyor, gençler Türkiye’yi bırakmak istiyor!" diyen Erdoğan, bu durumun "Amerika ve Avrupa'da"ki gençler için de geçerli olduğunu hatta oradaki gençlerde yurt dışına çıkma arayışının daha çok olduğunu öne sürdü.

Erdoğan şöye konuştu:

"Şimdi buna bakınca, gençlerin üçte biri Türkiye’den gitmek istiyorlar, demek ki Türkiye’yi sevmiyorlar, Türkiye’de memnun değiller, mutlu değiller. Sonra birisi paylaştı da Batı ülkelerinde gençlerin yurt dışında yaşama oranlarını, Japonya bizim gibi ama Avrupa ülkelerinin çoğu bizden yüksek. Yüzde 60 olan var, 70 olan, 80 olan var. Demek ki bu zaten gençlerde olan bir şeymiş de muhafazakar toplumlarda üçte bir oranındaymış gitmek isteyen. Yani bu çıkıyor ortaya. Ama bu veriyi alıyorsun, ‘Bak gençler gitmek istiyor, düzen şöyle bozuldu, böyle bozuldu.’ Biz zaten niye uğraşıyoruz? Biz, bu ülkede yetişen çocuklar bu ülkeye, bu ümmete faydalı olmak için yetişsinler istiyoruz. Kahir ekseriyetle bu çocuklarımız Türkiye’de kalsa, kahir ekseriyetle Türkiye’nin gelişmesi için kendilerine hedefler koysa iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Sanki bu çocukların gidip Avrupa’ya, Amerika’ya hizmet etmesi daha iyi bir şeymiş gibi düşünenler de var galiba. Gençler gitsin icabında eğitimin iyisi varsa alsın, birikimin iyisini alsın getirsin ama gelsin ülkesine kazandırsın. Böylesi var, bulunduğu ülkeden de buraya hizmet eden var; Aziz Sancar gibi. Nobel’i aldığı gibi Türkiye’deki gönüllülük faaliyetlerine katılmasına bakın. Allah razı olsun, böyle insanlar da var.”