Erdoğan Tansu Çiller ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu."