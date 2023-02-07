Erdoğan Tansu Çiller ile telefonda görüştü

Erdoğan eski başbakan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu."

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