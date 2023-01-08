Erdoğan talimat verdi: Cumhur İttifakı protokolü hazırlanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında seçime birlikte girmesine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi.

Sabah'ın haberine göre; geçen günlerde Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın gündem maddelerinden biri de ittifak protokolü oldu. Bu konudaki çalışmaların başlaması ve protokol çerçevesinin çizilmesi konusu gündeme geldi. Erdoğan, MHP ile birlikte protokol hazırlıklarının başlaması, seçim süreci başladığında bu konunun çözülmüş olması talimatı verdi.

Önümüzdeki günlerde iki partinin ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini vereceği aktarıldı.