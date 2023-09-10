Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanılğı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu. (AA)