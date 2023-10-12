Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman'la Filistin'i görüştü

Gazze-İsrail savaşına ilişkin dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki görüşmenin gündemi de İsrail'le Hamas arasındaki çatışmalar çerçevesindeki son gelişmeler oldu.

Erdoğan'ın Selman'la görüşmesinde, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.