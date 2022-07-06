Erdoğan: Somali'ye yaptığımız yardımların toplamı 1 milyar doları geçti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların toplamı 1 milyar doları geçmiştir" dedi.

Erdoğan Ankara'yı ziyaret eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan "Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya ve uluslarası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir. İlişkilerimizin zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Bu konuda hızla adımlar atma konusunda fikir birliğine vardık" dedi.

Erdoğan "Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak, Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika için önem taşıdığına dikkat çektik. Afrika'daki tüm kardeşlerimizle de işbirliğimizi artırmaya devam etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise ikili ilişkilerin önemine değindiklerini söyledi. Hasan Şeyh Mahmud "Kardeşim Erdoğan'a kardeş ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki gayretleri için şükranlarımı sunmak istiyorum. Yakın gelecekte sizi Somali'de tekrar ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım" dedi.