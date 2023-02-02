'Erdoğan sınır ötesi operasyon için talimat verdi' iddiası

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP'nin seçim öncesi Suriye'ye yönelik askeri harekat hazırlığında olduğunu iddia etti.

Uğuroğlu, "Güvenilir askeri çevreler ile saraya yakın kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine, 'Sınır ötesi askeri harekata hazır olun' talimatı verdiğini iddia ettiler. Haber kaynaklarıma göre Türk ordusunun hedefi şöyle; Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat bölgesi" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu yazısına şöyle devam etti

"Edindiğim bilgilere göre;

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde olası harekât bölgelerine yönelik sevkiyat için kara ve hava kuvvetlerinde hazırlıklar hızlandı.

Askeri harekatın sınır hattında yer alan Ayn el Arap'ın yanı sıra Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ı hedef alınması bekleniyor.

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Edindiğim bilgilere göre seçim öncesi sadece Suriye'nin kuzeyinde değil Irak'ın kuzeyinde de sınır ötesi askeri harekat planlanıyor.

- Erdoğan'ın son kozu: Suriye'ye askeri harekat"