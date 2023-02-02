CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Tırnaklarını kesti

CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı tırnaklarını kesti.

Haber Merkezi

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

Medyaradar'ın haberine göre, konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını kesip manikür yaparken görüntülendi.

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