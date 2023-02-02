CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken ilginç anlar yaşandı.
Medyaradar'ın haberine göre, konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını kesip manikür yaparken görüntülendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Tırnaklarını kesti
CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı tırnaklarını kesti.
Haber Merkezi
CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken ilginç anlar yaşandı.
Medyaradar'ın haberine göre, konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını kesip manikür yaparken görüntülendi.