Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşeceği aktarıldı.
CNN Türk'ün aktardığına göre, ikilinin Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi başladı.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi başladı.
Haber Merkezi
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşeceği aktarıldı.
CNN Türk'ün aktardığına göre, ikilinin Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi başladı.