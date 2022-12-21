Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Saray'da görüştü. görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sall, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Şubat 2022'de Dakar'a gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatan Erdoğan, bu ziyarette Türkiye'nin Dakar Büyükelçilik binasının açılışını yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Ayrıca Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Bugün Sayın Macky Sall de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılaryasını resmen hizmete açtı. Senegal ile her alandaki işbirliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık" diye konuştu.

Senegal ile Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişme eğilimini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, 2021'deki ikili ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 42'lik artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin Afrika'da 2002'de sadece 12 büyükelçiliği varken bugün 44 Türk büyükelçiliğinin hizmet verdiğini, Ankara'daki Afrika ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısının da şu an itibarıyla 38'e yükseldiğini söyleyen Erdoğan,

Türk müteahhitlik firmalarının tüm dünyada olduğu gibi Senagal'de de ekonomiye katkıda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şirketler enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Senegal ile kalkınma alanında da yakın işbirliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007'den bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah, bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" (AA)