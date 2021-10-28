CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tezkereye "hayır" oyu veren CHP için, "Mustafa Kemal'in askeri’ diyenlerin, onlara ‘Mustafa Kemal'in itleri’ diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor" sözlerine yanıt verdi.

Öztunç "Genel Başkanımızdan üyemize kadar hepimiz Mustafa Kemal’in askeriyiz. Sayın Erdoğan, sen kimin askerisin? Ey Recep Tayyip Erdoğan, deyiversene ‘ben de Mustafa Kemal’in askeriyim’ diye. Niye söyleyemiyorsun? Bekliyoruz" dedi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztunç, Erdoğan'a seslenerek "Eğer, bu ülkenin milliyetçi bir cumhurbaşkanıyım, yani miliyim diyorsan ve sözde milli değilsen çıkıp dersin ki ‘ben de Mustafa Kemal’in askeriyim.’ Bizler Mustafa Kemal’in askeriyiz ama sizler İngiliz askerinin, Amerikan askerinin bu ülkenin topraklarına gelmesine izin verenlersiniz" diye konuştu.

TBMM’den geçirilen tezkere ile yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesine izin verildiğini belirten Öztunç "Yabancı askerlerin, İngiliz askeri midir, Amerikan askeri midir, Alman askeri midir, IŞİD’çi midir, Katar askeri midir? Bunların Türkiye’ye gelmesine izin verenler, milli olmaktan, yerli olmaktan söz edemezler" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerinin bedelli askerlik yapan Bilal Erdoğan'a komando marşı söylediği görüntüleri anımsatan Öztunç, “Böyle bir komedi olur mu? Bedelli askerlik yapmış Bilal Erdoğan, komando marşı eşliğinde dünyaya meydan okutuyor. Bu milletin evlatları Tayyip Erdoğan’ın hırsı yüzünden ölmemeli” ifadesini kullandı.