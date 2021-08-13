Erdoğan sel bölgesinde konuştu: Ülkemizi çok parlak bir gelecek bekliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta sel bölgesinde yaptığı konuşmada "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Erdoğan, "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Erdoğan'dan ikinci konuşma

Erdoğan, Bozkurt'ta ikinci konuşmasını cuma namazının ardından yaptı:

Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerle beraberiz.

Kahramanlarımız, alnından öpülesi kahramanlarımız hiçbir şeyden yılmadan bunu başardılar ve bu yaptıkları operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar, Allah göstermesin bunu başaramayabilirlerdi ama başardılar, bu her kişinin değil er kişinin kârıdır. Milletim adına onları tebrik ediyorum, o operasyon bizi rahatlattı. Kadın erkek çocuk demeden herkesi kurtardılar.

Erdoğan, Kastamonu, Bartın, Sinop’u genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız bizim ortak sevinçlerimiz gibi ortak üzüntülerimiz de birliğimizi inşallah beraberliğimizi kardeşliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşar, potansiyelleri o kadar hızlı hayata geçiririz. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu ve güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi gerçekten çok parlak bir geleceğin beklediğine tüm kalbimiz ve samimiyetimizle inanıyoruz."

"Ormanlarımız yangı bitmedik ki. E şimdi? Kardeşlerin 19 senede biz bu ülkede 5.5 milyar fidan değil ha ağaç diktik ağaç. Nasıl diktiysek gene dikeceğiz. Ve küllerimizden ayağa kalkacağız. Bilemezler. Dikili bir fidanları yok onların bu ülkede. Şimdiye konuşuyorlar. Ne yangın bölgelerine giderler, ne sel bölgelerine giderler sadece rahat rahat oturdukları bölgede gazel okurlar. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Türkiye olarak biz hedeflerimize yaklaştıkça. Demokrasiden altyapıya her alanda standartlarımızı yükselttikçe maruz kaldığımız saldırıların çapı da büyüyor. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, kumpasla engellemeyemeyenler son günlerde kin ve nefret siyasetle bizi birbirimizi düşürmeye çalışıyoruz. İnşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız çöpe."