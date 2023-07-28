Erdoğan: Savunma sanayinde tam bağımsız olana kadar çalışacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalar yaptı. "Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe bizim ilham kaynağımızdır" diyen Erdoğan, "Gün oldu terörle mücadele için istediğimiz İHA'yı vermediler. Parasını ödediğimiz malzemenin tedarikini yapmadılar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son 21 yılda engellerle karşılaştık, gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama yolumuzdan asla dönmedik. Nice başarıya, nice savunma ürününe imza attık.

Göreve başlarken savunma sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke devraldık. Gün oldu bir İHA'yı bile vermediler. Tabanca ya tabanca tabancayı vermediler. Biz şimdi canik tabancamızı veriyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük.

2002'de sadece 57 firma savunma sanayinde faaliyet gösteriyordu. Bu rakam bugün 2 bin 500. TCG Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. Şimdiden sipariş almaya başladık. Savunma sanayinde tam bağımsız olana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz savunma sanayi işbirliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz."