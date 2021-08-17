Erdoğan: Savunma sanayii firmalarımızın yıllık ciroları 11 milyar dolara yükseldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Savunma sanayiyi sıradan ticaret ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun üyesi olarak bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı dengeli arttırarak üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz.

Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak için çıktığı yolda çok iyi noktaya geldik. 2002'de 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken, bu sayı bugün 750'yi geride bıraktı. Bütçeleri 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıktı.

Firma sayımız da 56'dan 1500'e ulaştı. Yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükselmiştir. Dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri ve alt yükleniciler ile KOBİ'leri üniversiteleri sayesinde geniş yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi.

250 milyon doları bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır.

Kara hava denizde ulaştığımız seviyenin başında İHA'lar geliyor. Tasarımı üretimi satışında ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz."