Erdoğan: Savaş Ay'ın bir programı vardı, o zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Sultani çekirdeksiz kuru üzüm Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıklayan Erdoağan, konuşmasının kalanında muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, "Çiftçi kardeşlerimizi mağdur, mahrum etmeyiz. Geçen yıl bu 13 liraydı değil mi? Şimdi bu yıl Cumhurbaşkanı'nız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında, "İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Karşımızdakiler geleceği değil eski Türkiye'yi vaadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin, kaosların güzellemesini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Hatırlıyor musunuz, Savaş Ay'ın bir programı vardı. Savaş Ay'ın o programında Bay Kemal orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı ve ne dedi? Suçu o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun. Bak, biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hasatanesi, 100'lerce hastanemiz var" diye konuştu.