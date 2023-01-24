Erdoğan: Sanatı belli kalıplara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz" dedi.
2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, "1979 yılından beri verilen bu ödüller sayesinde, ülkenin kültür-sanat iklimine katkı sunan kurum, kuruluş ve sanatçılarımıza şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödeme imkanı buluyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Sanata ve sanatçıya saygı göstermek lafla değil, onların eserlerine, emeklerine, bizlere emanet ettiği mirasa sahip çıkmakla olur. Hem Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri hem Bakanlığımızın özel ödülleri ile tam olarak bunu yapmanın gayretindeyiz.
- Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor.
- Bu milletler ekonomik ve sosyal buhranlar geçirse de ayakta kalır. Türk milletinin de ayakta kalabilmesinin sebebi bu kültürel hazinesidir.
- 1000 yıllık köklü bir birikime sahibiz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir hazinemiz bulunuyor. Maziden atiye kurduğumuz bu kadim birikimi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.
- Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik. Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, modernliği yan yana getirdik.
- Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Ortak değerlerimize sahip çıkmaya önem veriyoruz.