Erdoğan: Sanatı belli kalıplara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz" dedi.

2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, "1979 yılından beri verilen bu ödüller sayesinde, ülkenin kültür-sanat iklimine katkı sunan kurum, kuruluş ve sanatçılarımıza şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödeme imkanı buluyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: