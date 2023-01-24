Erdoğan topu muhalefete attı: CHP ve İYİP 'erken seçim' kararını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılması planlanan 2023 seçimleriyle ilgili “Tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız” açıklamasının ardından gözler Meclis'teki muhalefet partilerine çevrildi.

Erdoğan, TBMM’de beşte üç çoğunlukla seçim kararı alınmazsa yetkisini kullanarak seçim kararı alacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan ile İYİP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu Odatv’den Ersin Eroğlu'na yaptıkları açıklamada Meclis’te bu öneriye destek veremeyeceklerini ifade ettiler.

'Seçim mühendisliği'

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasıyla ilgili “Neden destekleyelim. Ha 14 Mayıs, ha 18 Haziran” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şunları söyledi:

“Biz bu durumla ilgili daha önce net bir açıklama yaptık. 6 Nisan’a kadar getirilecek bir seçim tarihine destek veririz. 6 Nisan’dan sonrası ise bir seçim mühendisliği işidir. Dolayısıyla TBMM’de bir destek vermeyeceğiz.”

6 Nisan vurgusu

İYİP kanadında ise TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta bu konuda görüşlerinin net olduğunu ifade ederek “6 Nisan’dan önce olacak bir seçime ‘evet’ deriz. Bizim için 6 Nisan’dan sonrası için seçim tarihi 18 Haziran’dır. Bugüne kadar ‘erken seçim yapılsın’ dedik. Cumhur İttifakı ‘Zamanında yapılacak’ dedi. Şimdi seçimin vakti gelmiş ‘güncelleyelim’ diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisi var. Kendisi çok arzu ediyorsa o kararı alabilir” diye konuştu.

Akşener'in 'Mayıslar bizimdir' açıklaması

İYİP TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise kararları yetkili organlarda aldıklarını belirterek, “Ama daha önceden yapılmış açıklamalar var. Yetkili kişilerin ifadeleri var. Biz şunu söyledik. Haziran’da olacak bir seçimi 14 Mayıs’a almak erken seçim değil iktidar stratejisi olur” dedi.

Müsavat Dervişoğlu’na İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in “Mayıslar bizimdir” açıklamasını hakkında, “Bu destekleyeceğimiz anlamına gelmez. Sayın Genel Başkan ‘Ne zaman yaparsanız yapın bütün aylar bizimdir’ diyor. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisi var. İsterse yapabilir. TBMM’yi çok önemseyen bir Cumhurbaşkanımız yok” ifadelerini kullandı.

Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmişti

Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimiyle birlikte netleşecek seçim tarihine ilişkin Erdoğan'dan açıklama gelmişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de 14 Mayıs mesajı gelirken Erdoğan ise seçim ilanı için 60 gün öncesini işaret ederek 10 Mart tarihini dile getirdi.

Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştuğu toplantıda şunları söyledi:

“Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

6 Nisan vurgusunun sebebi

2023 seçimleri eğer 6 Nisan’dan önce yapılırsa eski seçim yasası ile seçime gidiliyor.

6 Nisan tarihinden sonra yapılan bir seçimde yeni seçim sistemi uygulanacak.