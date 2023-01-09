Erdoğan 'şaka yaptı': Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol

Erdoğan, otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını 'müjde' olarak duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bakarak "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısın ardından otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını söyledi.

Erdoğan, zammın olmayacağını açıkladığı esnada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye söylediği sözler dikkat çekti.

Erdoğan, Nebati'ye dönerek, "Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.

Nebati, Erdoğan'ın bu sözlerine gülerek karşılık verdi.

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Erdoğan: Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu artışa gidilmeyecek