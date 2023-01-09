Erdoğan: Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu artışa gidilmeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarla yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasının büyük bölümünü bakanlıkların 2022 icraatlarını sıralamaya ayıran Erdoğan "Bir müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın" diyerek bu yıl otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılmayacağını açıkladı.

Erdoğan EYT düzenlemesini ie "yakında" Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- "(EYT) Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.

- (Tank palet fabrikası) Satıldı denilen fabrikanın ülkemize yaptığı hizmetleri görünce umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzü kızarmıştır.

- Rami Kışlamız İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Cuma günü açılışını yapıyoruz. Bütün muhalefeti davet ediyorum. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman...

- Bir müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir atışa gidilmeyecektir.

- Osman Gazi Köprüsü'nün milli gelirimize 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir otoyolunun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim köprüsünün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur.

- Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

- (Turizm) İstanbul'un dünyaca ünlü Michelin rehberine dahil olmasını sağladık.

- Ülkemizde hiçbir bireyin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Biz devletin kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeğini sosyal hizmet yelpazesini olabildiği kadar genişleterek göstermenin gayreti içinde olduk.

- En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.

- Küresel ve bölgesel meselelerdeki olumlu katkılarımızı artırarak sürdürecek, barış ve işbirliği kapılarını sonuna kadar zorlayacağız.

- Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya desteğimizi buradan ifade ediyoruz.

- Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz.

- Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız.

- Hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem istihdamı koruyacak bir seviyede sürmesini sağlamakta kararlıyız

- Ülkemizin vizyon projesi Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz."