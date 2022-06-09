AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen "Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
soL - İstanbul
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Erdoğan: Şaka yapmıyorum, sonu felaketle biter
Yunanistan'a mesajlar veren Erdoğan, 'Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler. Şaka yapmıyorum, sonu felaketle biter' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen "Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: