Erdoğan: Şaka yapmıyorum, sonu felaketle biter

Yunanistan'a mesajlar veren Erdoğan, 'Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler. Şaka yapmıyorum, sonu felaketle biter' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen "Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir gerçek müttefikimizin, dostumuzun da ülkemizin meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını umut ediyoruz. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini beklemek en tabii hakkımızdır. Rusya - Ukrayna savaşı dünyada barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan, pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir.

Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız. Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.

Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve potansiyel tehditler NATO ittifakının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta ülkemizin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklara ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, gerçeklikten uzak, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür konuların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar hassas olduğunun ve ağır sonuçlar doğurabileceğinin sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Ülkelerinin kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir.

'Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz'

Bir kez daha Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz’de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

Gayriaskeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa dahil edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. 

'Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık'

Yunanistan aynı zamanda AB üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos’ta yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hâlâ sürdürüyor. Hukuksuz uygulamaları sebebiyle 1999 ve 2006 yıllarında AİHM tarafından mahkum edilen Yunanistan’ın baskıcı tutumunu devam ettirmesine göz yumulması da bir çifte standart örneğidir. Konu Türkiye olduğunda şahin kesilenlerin, AİHM’i hiçe sayan, terör örgütlerini açıkça destekleyen, sığınmacılara her türlü insanlık dışı muamele yapan Yunanistan’a ses çıkarmamasını da ibretle takip ediyoruz.

NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son 2 yılda askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhattabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez. Kendi hakkı ve hukukunu da çiğnetmez.

'Türkiye uluslararası hakların kendine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanacak'

Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası hakların kendine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır."

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