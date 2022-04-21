Erdoğan: Sağlık hizmetleriyle ilgili serzenişler zamanla azalacaktır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftar Buluşması adlı etkinlikte konuştu.

Erdoğan, "Ameliyat, tetkik, tahlil, görüntüleme, polikliniklerde hastanedeki hizmetler tekrar rayına girdi. Salgın gündemimizden çıktıkça sağlık hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen serzenişler zamanla daha da azalacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sağlıkçılarımız son 2 yılımıza damgasını vuran koronavirüs sürecinde gerçekten meşakkatli, sancılı günler geçirdiler. Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle telefon ekranından hasret gideren kardeşlerimiz oldu. Murat Dilmener, Cemil Taşçıoğlu ve Feriha Öz gibi saygın hocalarımızın aralarında yer aldığı pekçok bilim insanımızı kaybettik.

Darübekaya uğradığımız tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Allah'a hamdolsun son 20 yılda sağlığa yaptırımız yatırımların karşılığını kat be kat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz insan hayatının söz konusu olduğu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi.

Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu modern tesisler dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür. Rekor sürelerde inşasını tamamlayıp 1008'er yataklı iki acil durum hastanesiyle yeni bir çığır açtık. Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını devreye aldık. 'İsraf, ne gerek var' denilen sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte onbinlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.

Salgın döneminde aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldık. Aynı zamanda kendi yerli aşımızı geliştirerek dünyadaki konumumuzu daha da perçinledik. TURKOVAC dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor. Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmaları Merkezimizle bu alanda nitelikli çalışmalar yürütüyoruz.

Salgına karşı son 2 yıldır başarıyla yürüttüğümüz mücadeleyi inşallah zaferle taçlandırmakta kararlıyız. Sağlık sistemimizin gücü, tedbirlerin etkinliği, yaygın aşılama kampanyasının pozitif etkisiyle hamdolsun vefat, vaka ve hastaneye yatışlarda ciddi düşüş yaşandı.

İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekler temelinde kapsamlı değerlendirme yapacak Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararları milletimizle paylaşacağız.

Ameliyat, tetkik, tahlil, görüntüleme, polikliniklerde hastanedeki hizmetler tekrar rayına girdi. Salgın gündemimizden çıktıkça sağlık hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen serzenişler zamanla daha da azalacaktır.

Elbette modern hastaneler, en yeni teknolojiye sahip cihazlar önemlidir, vazgeçilmezdir. Ancak doğrudan insanla ve insan hayatıyla ilgili her alanda olduğu gibi asli unsur sağlık personelidir. Devletimizin sağlıkta yaptığı yatırım, teşvik, destekleri vatandaşlarımıza hissettirecek olanlar doktor, hemşire, hasta bakıcı, laborant, teknikeri, temizlik görevlisiyle sağlık çalışanlarımızın tamamıdır."