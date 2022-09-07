Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Balkanlar turundaki AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Sırbistan'la kimlikle seyahat konusunda protokol imzaladık, ilişkilerimiz yeni seviyeye taşınacak. KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak'' dedi.

Sırbistan ile ticaret hacmi için "Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık" diyen Erdoğan, "Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

'Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmuyorum'

"Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok.

Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti, fiyatlar yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız diye. Neden daha önceden düşünmediniz. Stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Burada Rusya herkes ona saldırınca elindeki imkanları kullanacaktır, olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varılarak bu işi bitirmek."

Erdoğan, "(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar" devam etti.

'Bayraktar satın alabileceğimizi umuyoruz'

NTV'nin haberine göre, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Vucic de "Türk yatırımcıların buraya ilgi gösterdiğini görüyoruz. 10 bin kişi bu yatırımlarla istihdam halinde" dedi.

Vucic, Türkiye ile daha büyük işbirliği olasıklarını ele aldıklarını söyleyerek, "Savunma sanayiinde daha fazla işbirliği gerçekleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bayraktar araçlarının alınması konusunda gelecek sene adım atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

Vucic'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Ukrayna'daki durumu ele aldık, enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin ortaya koyabileceği desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la enerji açısından yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Elektrik açısından elbette bölgemizde yapılması gerekenler söz konusu. Enerji anlamında eksik kalabilecek bazı unsurlarda Türkiye'yle ne tür işbirliği yapabileceğimizi ele aldık. Kış aylarında bu işbirliği fayda sağlayabilir."

7 anlaşma imzalandı

Ayrıca iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle: