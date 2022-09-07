Putin: Erdoğan'la Ukrayna’daki tahılın gönderileceği ülkelerin sınırlandırılmasını görüşebilirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden çıkamaması hâlinde bir gıda krizine sebep olabileceği söylenen Ukrayna tahılının çoğunun, gelişmekte olan ülkeler yerine Avrupa Birliği ülkelerine gittiğini belirtti. Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna tahılının gönderileceği ülkelerin sınırlandırılmasını görüşebileceğini ekledi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’ndaki açıklamasında, “Türkiye’yi arabulucu ülke olarak dışarıda tutarsak, Ukrayna’dan çıkan tahılın hemen hemen hepsi, en yoksul olan gelişmekte ülkelere değil AB ülkelerine gönderiliyor” dedi.

Putin, “Böyle sürerse sadece dünyadaki gıda sorunlarının boyutunun büyüdüğünü görürüz” uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’daki tahılın gönderileceği ülkelerin sınırlandırılması konusunu görüşebileceğini ekledi.

West deceived poor nations with Ukraine grain deal – Putin



Details: https://t.co/EApmPt2SJL pic.twitter.com/viCvheHEk6 — RT (@RT_com) September 7, 2022

Semerkant'ta görüşecekler

RİA Novosti, diplomatik kaynaklarında dayandırdığı haberinde, Putin ile Erdoğan’ın 15-16 Eylül’de Semerkant’ta düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında bu konuyu görüşebileceklerini yazdı.

Öte yandan Putin, Vladivostok’taki açıklamalarında, ülkesinin enerjiyi silah olarak kullandığı suçlamalarını da reddetti.

Putin, “Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullandığını söylüyorlar. Bir saçmalık daha! Nasıl bir silah kullanıyormuşuz? Talepler doğrultusunda talep edildiği kadar enerji tedarik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Bize türbin verin ve yarın Kuzey Akım-1 boru hattından gaz akışını başlatalım'

Gazprom’un gaz akışını durdurduğu Kuzey Akım-1 boru hattına ilişkin ise Putin, Alman Siemens üretimi boru hattı türbininin kendilerine hâlâ teslim edilmemiş olmasına atıfla, “Bize türbini verin ve yarın Kuzey Akım-1 boru hattından gaz akışını başlatalım. Fakat vermiyorlar” dedi.

Putin, Rus gazının Avrupa’ya ulaşımının kısıtlanmış olmasıyla ilgili olarak, Kiev’in Rus gazının Ukrayna üstünden transit geçişini sınırlandırdığını, Polonya’nın Belarus üstünden sevkiyatı durdurduğunu ve Avrupa’nın da Gazprom’u, boru hattı türbinini Kuzey Akım-1 için faaliyete geçirmesini imkansız bir pozisyona soktuğunu kaydetti.