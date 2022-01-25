Erdoğan, 'rüşvet tuzağı' iddiasıyla gündeme gelen Şirinoğlu'yla görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Başkan Yardımcısı Herman Balyan ile görüştü. Bedros Şirinoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in “rüşvet” iddialarıyla gündeme gelmişti.

Peker, Bedros Şirinoğlu’nun koruma müdürüne, İstanbul Emniyeti’ndeki bazı polis müdürlerinin Şirinoğlu’ndan rüşvet alınması için telkinde bulunduklarını ve koruma müdürünün bunu Şirinoğlu’na bildirmesi üzerine olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aksettirildiğini öne sürmüştü.