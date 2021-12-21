Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir' dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir.
  • Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir.
  • Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz.
  • 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı kültür ve sanat olacaktır.
  • Kültür sanatın da maddi alt yapısı vardır. Şehirlerimizi kültür sanat merkezleri ile donatırken sadece inşaat yapmadık bu alt yapıyı da oluşturduk.
  • İstanbul'daki AKM'nin gövdesine ne brandalar asmışlardı, teröristlerin brandalarını asmışlardı, bizler indirdik, layık olduğu yere gönderildi.

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