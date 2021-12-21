Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir.
- Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir.
- Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz.
- 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı kültür ve sanat olacaktır.
- Kültür sanatın da maddi alt yapısı vardır. Şehirlerimizi kültür sanat merkezleri ile donatırken sadece inşaat yapmadık bu alt yapıyı da oluşturduk.
- İstanbul'daki AKM'nin gövdesine ne brandalar asmışlardı, teröristlerin brandalarını asmışlardı, bizler indirdik, layık olduğu yere gönderildi.