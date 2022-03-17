Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbakanı Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in görüşmesinde Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı."

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Güncelleniyor: Ukrayna'daki savaşın 22. günü