Erdoğan: Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu.

Haber Merkezi

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında 'Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.
  • Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.
  • (Roman Koordinasyon Merkezi) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.
  • Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz.
  • Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz.

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