Erdoğan: Millet sokakta aç, açık. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek milletim. Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Orada millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok, yeter ki akıllı olun. Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun, eğer bir yanlış yaparsan çılgın Türkler yürür, bilesin. Akıllı durursan bizim seninle işimiz yok" dedi.

'Geçen seçimlerde bir yanlış oldu, bir daha olmaması lazım'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen hafta Muğla'dayım, yarın Bursa'dayım. Bursa'da on binlerle buluşacağız. Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini almamız gerekiyor. Esenyurt'u sıfırlamamız lazım ona göre. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu bir daha olmaması lazım.

28 Şubatçı zihniyet tarafından kasıtlı biçimde atıl bırakılan mesleki eğitim kurumlarını ihya ettik. Bu okulları tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Meslek liselerimiz 2022 yılında 2 milyar liralık üretim kapasitesine ulaştı. Bunun 100 milyon lirasını öğrencilere 200 milyon lirasını öğretmenlere katkı olarak ödedik."