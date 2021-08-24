Erdoğan: Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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"Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeye devam edeceğiz.
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Sel ve orman yangınlarında siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
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Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.
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Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak.
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Modern şehirler, modern insana değişen bakış açısını yansıtan birer semboldür. Devasa fabrikalar, giderek daha da yükselen gökdelenler, çarpık kentleşme bu yeni dönemin en belirgin özelliğidir. Türkiye tüm bu süreçleri yaşamıştır.
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İnsanların yerel yönetimlerden beklentileri değişiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Türkiye, dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de yeni bir anlayış ile geliştirmeliyiz. Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik.
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Şehirler altyapı ve mimari bakımdan ne kadar güçlü olursa olsun insana dair bir eksiklik varsa o şehir bir taş yığını olarak kalmaya mahkumdur."