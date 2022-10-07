AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan Putin'le görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı belirtiliyor.