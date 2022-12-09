Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerim olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zellenskiy ile tahıl koridoru hakkında görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.
TRT World Forum 2022'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, katkı vermeme şansı yoktur. Herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.
- Salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik, politik maliyetler oluşturdu. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.
- Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı krizin ardından savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyerek çalışmalar yürüttük. Gerek şahsımın, gerek ilgili kurumlarımızın temasları ile dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul hala kalıcı barış için en uygun zemin olarak yerini koruyor. Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine neden olmuştur.
- Pazar günü Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerim olacak. Bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim.
'Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz'
- Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak gelecek kurmak zor. Binlerce TIR silah Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu yapan ülke NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.
- Yunan adalarını silahlarla dolduruyorsun. Biz sizinle hala bir F-16 meselesini çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik.