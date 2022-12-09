ABD Temsilciler Meclisi, 'F-16 şartı' çıkarılan savunma bütçesini onayladı

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

ABD Kongresi'nin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesinin, 858 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini vermesinin ardından tasarı Temsilciler Meclisi Genel Meclisi'nde oylandı. Oylanan söz konusu tasarıda, Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddeler kaldırılmıştı.

Tasarı, 80 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 350 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmış, Türkiye'nin yaptığı ödemelere karşılık F-16 savaş uçağı satışı ve modernizasyonu gündeme gelmişti.

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresi'nden onay alabileceklerini söylemişti.

Biden, "(Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum" demişti. (AA)