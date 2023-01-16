Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Kremlin’in açıklamasına göre telefon görüşmeleri esnasında Putin ve Erdoğan, Rus gazının Avrupa’ya gönderimi için Türkiye’de bir gaz aktarım merkezi kurulması dahil olmak üzere iki ülkenin enerji alanında yaptıkları işbirliğinin öncelikli olduğunu da teyit ettiler.

Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Erdoğan ile görüşmesinde, ‘Ukrayna’ya silah ve teçhizat gönderimini artıran Batılı sponsorlarının desteği ile askeri eylemlerini yoğunlaştırma yolunu seçen Kiev rejiminin izlediği yıkıcı politikaya’ da dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı, ‘Kiev’in bu ikiyüzlü politikalarının örneklerinden birinin, Rusya’nın Ortodoks Noeli’nde ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş olması olduğunu’ söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.”