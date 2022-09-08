Erdoğan: Putin haklı, tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in tahıl sevkiyatı konusunda Avrupalı ülkeler sömürgeciliğe devam etmekle suçlamasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl fakir değil, zengin ülkelere gidiyor. Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir" diye konuştu.

"Semerkant'ta Putin ile bu konuları da ele alacağız. Bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını da başlatalım ve gerçekten de fakir olan ülkelere de bunu ulaştıralım" diyen Erdoğan enerji kriziyle ilgili de "Tahıl bir de enerji krizi konusu var. Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Umut ediyorum atılacak adımlarla bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca değerlendirdik. Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı, çok daha ileriye taşımanın gayretindeyiz'' açıklamasında bulundu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ise iki ülke arasında daha fazla diyalog olması gerektiğini söyledi. Milanovic, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı olarak şunu gördüm, buraya gelen iş adamlarının çoğu Türkler oldu. Büyük şirketlerin sahipleri Türkiye'den geldi. Hem iktisadi hem de komşuluk ilişkilerine baktığımızda bunlar çok önemlidir. Biz bu konuları daha sık görüşmeliyiz. Daha çok diyalog lazım. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."