Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Birleşmiş Milletler'den 'tahıl koridoru' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Astana’da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin’le görüşmesi öncesinde Erdoğan'la görüşmediğini belirten Dujarric ”Genel Sekreter Guterres, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye’nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter’in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan küresel tahıl krizinin çözümü için Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz’da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.