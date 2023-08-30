Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz."