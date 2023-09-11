Erdoğan, Paşinyan ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesinde, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan ile Paşinyan'ın ayrıca, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladıkları, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade ettikleri belirtildi.