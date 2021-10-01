Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdiği duyuruldu.

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Paris Anlaşmasının imzalanması ne getirecek?