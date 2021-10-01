AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdiği duyuruldu.
Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdiği duyuruldu.