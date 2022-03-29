AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreni sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Ziyareti kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılan Erdoğan, toplantının ardından Mirziyoyev ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye ve Özbekistan arasında 10 farklı ticari anlaşmanın imzalandığını aktaran Erdoğan, "Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede, bir yıl hedef koyduk; 5 milyar doları yakalayacağız" dedi.