Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek. Pazar'a hazır mıyız? Unutmayın, Pazar'a kadar değil mezara kadar beraberiz. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu; bayanlar. Kale onlarla fethedilir. Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı kürt türk alevi sünni diye bölmeye çalışanlara dur dedi.

Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor, görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Benim milletim bu teröristlerle yol yürüyenleri sandığa gömecek mi? Malatya, milletin adamına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 60 buçuğa yakın oy verdi. Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi.

Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SSK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Savaş Ay'ın o röportajı vardı ya, SSK genel müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Manşetleri ile, açıklamaları ile milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Ben Malatya'nın basiretine inanıyorum. Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum. İnşallah sizlerden bu sefer yine rekor bekliyorum. Bu rekora hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki, bana bir resmi rakamı getirin. Bugün alanda şu anda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular. Tabi bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama-kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk.

'Deprem bölgesinde sözümüzü tuttuk'

Malatya'yı 6 Şubat'tan bu yana defalarca ziyaret ettik. En son deprem konutlarının temel atma ve teslim töreni için gelmiş depremzedelerimiz ile iftar yapmıştık. Kampanya döneminde de Malatya dahil deprem bölgesini asla unutmadık. Afetzedelerimizi kaderlerine asla terk etmedik. Bir taraftan mitinglerimiz vesilesiyle il il dolaşırken diğer taraftan da yapılan çalışmaları gün be gün takip ettik.

Yaralarımızı bir an evvel sarmak, sizi yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Alt yapı ve üst yapıyı yeniden elden geçiriyoruz. Zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutlarımızın temellerini atıyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm veya bu depremde zemin etütleri ile birlikte bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde yerinde dönüşümün adımını atıyoruz.

Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk üç ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik.

Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? Bu kadar sürede hastane mi yapılır diyordu. Şimdi hedef 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmektir.

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm depremzedelerimize sesleniyorum. Sırf kendilerine oy vermediğiniz diye size zulüm edenlere, size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin. Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı sizlerin başına kakanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle gönül bağını tamamen koparmış bir avuç mankurttur. Bunlar milletle sizin düşmanınızdır diyen tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir."