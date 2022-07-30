Erdoğan Ordu'da Terzi Fikri'yi hedef aldı

Ordu'da katıldığı toplu açılış döneminde fındık kilogram alım fiyatını 54 lira olarak açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1980'de darbeyle görevden alınan ve cezaevinde yaşamını yitiren Fatsa'nın devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i hedef aldı.



Erdoğan, "Ordu Terzi Fikri’yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu’m çok ödedi çok. Ama artık böyle bir şey var mı, yok. Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında üretimimizi, sanayimizi kısır bıraktılar" ifadelerini kullandı.

'Terzi Fikri'nin köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını herkes bilir'

BirGün'deki habere göre, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Erdoğan'ın Terzi Fikri'yi hedef alan açıklamasına yanıt verdi. "Erdoğan, Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı" diyen İşleyen, "Evet Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir. Onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir" dedi.

"Erdoğan, emperyalist tekellerin sözcüsü, iktidarı olduğunu bir kez daha gösterdi" diyen İşleyen, "Ama biz Ordu'ya gittiğimizde, o mücadele başladığında 40 liralar konuşuluyordu, 50 liralar hayal deniliyordu. Ama bugün açıkladığı fiyat o mücadelenin bir sonucudur. Bütün köylülerin, SOL Parti'nin Fatsa'daki mitinginde meydanı dolduran herkesin bunda bir payı vardır. Kabul etmiyoruz, fındık sezonu tamamlanır tamamlanmaz bir kez daha fındık fiyatının açıklanması ve daha sonra da güncellenmesi için mücadelemizi ısrarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.