Erdoğan: Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin son durağı Nijerya oldu.

Nijerya’da düzenlediği basın toplantısında “Nijerya’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler, deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Ziyaretin Nijerya-Türkiye ilişkilerini bir üst düzeye taşıyacağına inandığını söyleyen Erdoğan, “Çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır. Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleriyle gözden geçirdik” ifadesini kullandı.

İlişkilerin her alanda nasıl daha ileriye taşınabileceğine yönelik fikir teatisinde bulunulduğunu kaydeden Erdoğan, “İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkileri müzik 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Nijerya, Türkiye’nin Afrika kıtasında ki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor. D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, ECOWAS ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya’nın Afrika kıtasında barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınma yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır” dedi. (İHA)