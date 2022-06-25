Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususların ele alındığını bildirdi. Açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini" ifade etti.