Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılında "Türkiye-NATO işbirliği ve bölgesel meseleler" ele alındı.

Görüşmede, Stoltenberg Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın da "Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade ettiğini" belirtti.