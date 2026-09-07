Erdoğan: Milletimizin tarihini 100 sene öncesiyle başlatan yaklaşımları kabul etmiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Neyden kurtulduk? Ondan önce koskoca Osmanlı vardı” sözleriyle Kurtuluş Savaşı’nı hedef almasının ardından bugün de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’i “bir kopuş” olarak görmediklerini söyledi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan “Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz” dedi.

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“Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100, 150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz” diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Selçuklu’yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar, Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan, ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir.”

Erdoğan bölgede Türkiye’yi çevrelemeye dönük hasmane adımlardan söz ettiği konuşmasında bu adımları “tribünden seyretmeyeceklerini” söyledi. Herhangi bir ülkenin adını vermeden konuşan Erdoğan “Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

Bizim vakur, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum: Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.”

Türkiye sermaye sınıfının bölgede Yeni-Osmanlıcı yayılma hevesiyle eşzamanlı yürütülen çözüm sürecine dair de konuşan Erdoğan “Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler” ifadesini kullandı.

Erdoğan “Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir” dedi.

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