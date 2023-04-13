Erdoğan, Millet İttifakı'nı hedef aldı: 'Bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez'

Millet İttifakı'nı hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe, bırakın Türkiye’yi, Malatya’yı; bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez" dedi.
Erdoğan, “Deprem konutlarının temel atma ve 1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkânın anahtar teslim töreni" kapsamında Malatya'da konuştu.
Erdoğan'ın onuşmasından satırbaşları şöyle:
- Bu Malatya FETÖ’cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlere teslim edenlere yar olur mu?
- Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı; ama hepsi de geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için asrın felaketi, 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir.
'Lider masa başında değil, iş başında belli olur'
- Deprem bölgesinde 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek, bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya’da bu rakam 132 bine yakındır.
- Felaketin ardından; arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışmaları ile birlikte kalıcı konutların yapımı ile ilgili hazırlıklara da başladık. Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak; şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir.
- İlk etapta; küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Yeni konutlarımızı; zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Lider masa başında değil, iş başında belli olur.
'Siyasi meftalara sandıkları mezar edelim'
- Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler, ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek beş senesini değil; gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizler de takip ediyorsunuz.
- Gelin, 14 Mayıs’ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edelim. Var mıyız buna?
- Kimin ne yaptığı, ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil’deki ağababaları, oradan talimat veriyor mu? Öyleyse, bu yavrularımızı dağa kaçıran terör örgütünün ağababalarına, parlamentodaki uzantılarına… Bunlara 14 Mayıs’ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz?
'Bizim LGBT ile işimiz yok'
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Bu seçimlerde, sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda, Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor.
- Bir tarafta son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarımız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiğimiz TOGG’umuz var mı? Ülkemizin en büyük, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu izlediniz mi? CHP’nin adamları, ekranlardaki kara yüzleri, onlar ise ne yapıyorlar? TCG Anadolu’muzu karalıyorlar. Bunlar TOGG’u da karalıyorlar.
- Bu ülkede iktidar olmadınız mı? İktidar olduğunuz zamanlarda, siz bir toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı? Şu anda 10-11 tane büyükşehir belediyeniz var. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok.
- Kurdukları yedili masada, her gün yeni bir kavgaya tutuşan, tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, sapık ve sapkın akımlarla iş birliği yapmaktan çekinmeyen…
- Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz, bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Bizim aile kurumumuz kutsal. Ona laf ettirmeyiz.
- Her türlü yalanı ve iftirayı ortaya atan ucube bir ittifak var. Ana muhalefetin yanındaki yavru muhalefet… Bunlar LGBT ile ilgili hiçbir şey söylüyor mu? Duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Bay Bay Kemal olandan başka ne beklersiniz.
- Bunların bizim gibi arkasında durup, millete örnek gösterebilecekleri tek bir eser yok. İşte Cumhur İttifakı’nı gördünüz. Duruşu bu. Dimdik ayaktayız. Adam gibi adam… Böyle yürüyoruz. Bunların yıkmaktan, durdurmaktan başka bir vaatleri yok.
'Bakkal dükkanı bile emanet edilemez'
- Artık biz İHA’ları, SİHA’ları yapıyoruz. Biz hepsinden öte, Kızıl Elma’mızı yapıyoruz. Bunların yasaktan, baskıdan, terör örgütleri ile ve vesayet güçleri ile yol yürümekten başka vaatleri yok… Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Onun için Cumhur İttifakı’nın iş başında kalması şart. Eser olmayınca, vizyon olmayınca, millete hizmet derdi olmayınca; ortada sadece bol hakaret ve saygısızlık var.
- Bölücülerle ve FETÖ’cülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var. Soruyorum? Bir senede, toplantı üstüne toplantı yapıp da kavgasız aday bile belirlemeyenler bu ülkeye huzur getirebilir mi? Başında bulunduğu partiye kazandırdığı tek bir başarı bile olmayanın ülkeye hayrı olabilir mi?
- Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe, bırakın Türkiye’yi, Malatya’yı; bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez. Bizim tanıdığımız Malatya; ülkenin yönetimini yıkım ittifakına teslim etmez. Ne kendi geleceğini, ne de evlatlarının geleceğini, 7 iş bilmezin bir arada olduğu bir kumar masasına teslim etmez. Sadece hayal satan, lafazanlık yapan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Buna hazır mıyız?
- Sizlerden 14 Mayıs’ta bu zihniyete artık yeter demenizi bekliyorum. Sizlerden bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, 2-3 bakanlık kapmak için ülkenin kaderi ile oynayanlara dur demenizi bekliyorum. Sandığa gitmenizi istiyorum. Doğru adımlarla yola devam diyerek, istikbalinize sahip çıkmanızı istiyorum.”